Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата НХЛ против Эдмонтон Ойлерз россиянин в 125-й раз реализовал большинство в гостевом матче.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" россиянин в 125-й раз реализовал большинство в гостевом матче.Прежним достижением по данному показателю владел Бретт Халл, установивший свой рекорд еще 15 лет назад. У него было 124 гола в большинстве, забитых в гостевых поединках. Примечательно, что 125 голов в большинстве Овечкин забил и в домашних матчах.Таким образом, забив в общей сложности 250 голов в большинстве, Овечкин располагается на четвертой строчке по данному показателю. Теперь его ближайшей целью является достижение финна Теэму Селянне, забившего 255 голов при численном преимуществе.