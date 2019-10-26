В субботу министерство обороны России подтвердило, что новый тяжелый ударный БПЛА С-70 Охотник создан по технологии стелс.

В субботу министерство обороны России подтвердило, что новый тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник" создан по технологии стелс и малозаметен для средств противовоздушной обороны противника. Для атакующих действий дрон "вооружен до зубов", написали сотрудники ведомства в соцсети "ВКонтакте"."Его совместный полет с истребителем 5 поколения Су-57 произвел фурор в СМИ и привлек внимание", — отметили в минобороны."Охотник" предназначен для прорыва ПВО. Особенно эффективным беспилотник становится при работе в паре с истребителем Су-57.26 сентября Минобороны опубликовало ролик, в котором показан совместный полет "Охотника" и самолета после учений по расширению радиолокационного поля истребителя и поражения средств ПВО без захода в опасную зону.Военные рассчитывают, что в будущем пилот Су-57 сможет сам управлять "Охотником" для работы в "едином сетевом контуре".В августе этого года на форуме "МАКС" президент России Владимир Путин рассказал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану о тактико-технических характеристиках "Охотника".В настоящее время на вооружении ВКС России нет подобных БПЛА. Ожидается, что в войска "Охотники" начнут поступать в 2025 году.