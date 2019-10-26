В обычные дни их стоимость достигает почти 400 рублей.

Парковка в Москве 4 ноября будет бесплатной в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов."Четвёртого ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", - сказал Максим Ликсутов, чьи слова приводит ТАСС.Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. Он пояснил, что по всем вопросам, связанным с работой парковочного пространства, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".В этом году в ноябре россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства.День народного единства отмечают 4 ноября в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.