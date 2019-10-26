По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление телеканала MSNBC о том, что Трамп находится в долгу перед Путиным, потому что отмывал деньги с помощью России.

По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американский телеканал MSNBC сообщил, что Дональд Трамп находится в долгу перед Владимиром Путиным, потому что несколько десятилетий отмывал деньги с помощью России, передает "Интерфакс".Песков призвал воспринимать подобные сообщения "с известными допусками".Ранее комитет по разведке Сената США заявил, что по указанию российских властей хакеры вредили репутации Хиллари Клинтон, а также помогали Дональду Трампу во время президентской кампании 2016 года.Между тем Владимир Путин заявил, что ждет, когда Россию снова начнут обвинять во вмешательстве в выборы в США.