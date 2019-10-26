В ближайшее воскресенье, 27 октября, в столичном ресторане пройдут поминки по Николаю Караченцову. Накануне мероприятия вдова артиста дала откровенное интервью.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2019-pisali-malchiki-iz-detskix-domov-porgina-o-vnebrachnyx-detyax-karachencova.html" target="_blank">Писали мальчики из детских домов: Поргина о внебрачных детях Караченцова</a> - В ближайшее воскресенье, 27 октября, в столичном ресторане пройдут поминки по Николаю Караченцову. Накануне мероприятия вдова артиста дала откровенное интервью.
[url=https://33live.ru/novosti/26-10-2019-pisali-malchiki-iz-detskix-domov-porgina-o-vnebrachnyx-detyax-karachencova.html]Писали мальчики из детских домов: Поргина о внебрачных детях Караченцова[/url] - В ближайшее воскресенье, 27 октября, в столичном ресторане пройдут поминки по Николаю Караченцову. Накануне мероприятия вдова артиста дала откровенное интервью.