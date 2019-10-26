Настоящие боевые действия развернулись сегодня на одной из улиц Харькова, где вооруженный пистолетом и гранатами киллер атаковал местных криминальных авторитетов, известных под кличками Тайсон и Жора. Очевидец снял на видео ожесточенную перестрелку.

Настоящие боевые действия развернулись сегодня на одной из улиц Харькова, где вооруженный пистолетом и гранатами киллер атаковал местных криминальных авторитетов, известных под кличками Тайсон и Жора. Очевидец снял на видео ожесточенную перестрелку.Описанные события произошли около полудня на Клочковской улице. Злоумышленник поджидал своих жертв на парковке и открыл огонь, когда они следовали из супермаркета к своей машине. По некоторым данным, ранее он встретился с ними в кафе, но переговоры не задались.На кадрах видно, что мужчины дали отпор, но один из них — 40-летний Владимир Борох (Тайсон), как уточнил руководитель областной полиции Валерий Сокуренко, — получил смертельное ранение и позже скончался в карете скорой помощи. Киллер получил ранение ноги, но самостоятельно уехал с места на Toyota RAV4. Более того, выехав с парковки, он развернулся и обстрелял своих противников из салона. В результате Георгий И. (более известный как Жора) попал в больницу с ранениями головы, бедра и плеча.Злоумышленник бросил машину во дворе и поджог, а сам на трамвае доехал до железнодорожного вокзала. Нога у него была в крови, так что внимания со стороны полицейских избежать не удалось. Беседовать с ними мужчина отказался, бросившись наутек по путям. Поняв, что уйти не получится, он развернулся, выдернул у гранаты чеку, но бросить не успел — она взорвалась у него в руках.Погибший, как установили оперативники, — 47-летний уроженец Горловки Алексей Титов, ранее неоднократно судимый. При себе у него нашли еще четыре гранаты."Будем устанавливать заказчиков преступления, потому что создается впечатление, что киллер боялся их больше, чем полиции: вместо того, чтобы сдаться, он подорвал себя", — заявил Сокуренко.Это уже второе покушение на Георгия И. за последние три года В 2016 году он получил ранения грудной клетки и руки, но выжил. В настоящее время врачи борются за его жизнь.