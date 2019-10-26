Желтый уровень погодной опасности продлится до вечера понедельника.

В Москве и столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности — ожидается сильный ветер. Такой режим продлится до девяти часов вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.Ранее синоптики предупредили, что последние суббота и воскресенье октября станут последними теплыми днями в Москве в этом году. С понедельника ожидаются дождь, переходящий снег, понижение температуры и как следствие гололедица. Самым холодным днем предстоящей недели, скорее всего, станет среда.