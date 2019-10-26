64-летняя супруга Гогена Солнцева – Екатерина Терешкович на протяжении нескольких месяцев находится в реабилитационном центре. Там ей помогают справиться с алкогольной зависимостью.

64-летняя супруга Гогена Солнцева – Екатерина Терешкович на протяжении нескольких месяцев находится в реабилитационном центре. Там ей помогают справиться с алкогольной зависимостью.Ее молодой звездный муж утверждает, что лечение дается пенсионерке крайне тяжело. По его словам, Екатерина часто в последнее время несет глупости.Примечательно, но врачи не могут поставить Терешкович точный диагноз. Но они исключили болезнь Альцгеймера."Сейчас Катя перестала пить, хотя срывы все равно бывают. Ночью она запросто может сбежать из центра в тапочках и приехать домой", – поведал Гоген.Причем это был не единичный случай. Старушка регулярно покидает медицинское учреждение.Напомним, ранее Солнцев ошарашил всех своим заявлением о покупке гроба для возлюбленной. К слову, свой поступок он обосновал резким ухудшением состояния здоровья жены.Кроме того, знаменитость всерьез обеспокоен вопросом о наследстве. Ведь в случае смерти Терешкович у шоумена начнутся серьезные разногласия с дочерью пенсионерки. По закону, все имущество должно делится поровну между обеими сторонами."Я много раз просил Катю: раз мы с твоей дочкой сейчас хорошо общаемся, сделай так, чтобы и после смерти между нами не было войны. При жизни отпиши все мне!" – признавался артист.