Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходит с 24–26 октября в Иннополисе в Татарстане.

Мероприятие посвящено потенциалу индустриальных территорий. Архитектурное биеннале посетили глава Минстроя РФ Владимир Якушев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Они также приняли участие в пленарной сессии."Проблематика, которая поставлена, – это наши промышленные территории. Она характерна практически для всех городов России. У нас много таких площадок. Там, где умеют решать проблему и находят подходы к этим площадкам, они становятся частью интересной архитектуры современных городов. Это важно, нужно и интересно", - сказал Владимир Якушев.Он отметил, что в проектах, представленных на биеннале просматривается новое мышление. "Я уверен, что все, кто принимал участие в данном мероприятии, это будущее нашего архитектурного направления России. Нужно сказать, что последние годы этому направлению мы уделяли не так много внимания. Сейчас мы прекрасно понимаем, что без креативных ребят и их идей наш нацпроект мы не поднимем на высокий уровень", - добавил министр.Он также предложил усилить статус архитекторов в строительном процессе и вернуть им право на авторский надзор за реализацией проекта. По его мнению, еще необходимо сделать рекомендации по всем участникам биеннале и назвал это "ещё одним социальным лифтом, который поможет им реализовывать идеи".Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что необходимо оказывать поддержку молодым архитекторам. "Мы видим, как нужны такие творческие люди, а их можно найти среди молодежи. Те люди, которые к нам приехали из регионов, — это сигнал для местных властей, что у них есть такие талантливые архитекторы. Мы прошли выставку проектов, это огромный труд. Конечно, мы должны этих людей поддержать", - сказал он.Также на полях биеннале ведущие эксперты и архитекторы вместе с куратором мероприятия Сергеем Чобаном обсудили особенности городской политики при трансформации промзон, перспективы их развития с точки зрения социокультурного наполнения. Не остались без внимания и вопросы взаимодействие городских властей с инвесторами в процессе перебазирования производств. Модерировала сессию директор биеннале и помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.Двадцать шестого октября жюри назовет четырех призеров конкурса Второй Российской молодежной архитектурной биеннале – по два лучших проекта для каждого из участков проектирования (бывшего завода "Сантехприбор" и Портового элеватора в Казани).В этом году заявки на конкурс подали 739 участников до 35 лет из 6 стран и 53 городов – почти вдвое больше, чем два года назад. Первая биеннале состоялась в Иннополисе в октябре 2017 года, собрав 377 заявок. 29 финалистов разрабатывали проект многофункционального квартала, победу одержала архитектурная группа Citizenstudio из Москвы.В финальный день биеннале в Иннополисе пройдут лекции членов международного жюри – Михаила Ридайка, Филипа Юаня, Кристин Файрайз, а также куратора и председателя жюри биеннале Сергея Чобана. Стратегическую сессию "Архитектурные вузы как флагман градостроительных перемен" дополнят дискуссии о культурном наследии и архитектурном образовании, креативной среде и брендинге. В числе спикеров третьего дня – итальянский архитектор, критик, главный редактор журнала Platform Лука Молинари, владелец дизайн-завода "Флакон" Николай Матушевский, основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко и другие.Учредители биеннале выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Татарстана, организатор – Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан". Конкурс поддерживает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.