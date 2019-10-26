В Пермском крае пропал легкомоторный частный самолет Cessna. Вылетев с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района, он должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Однако информации о месте и времени посадки самолета нет.

В Пермском крае пропал легкомоторный частный самолет Cessna. Вылетев с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района, он должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Однако информации о месте и времени посадки самолета нет.На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет, привлечены добровольцы, передает "Интерфакс". На борту Cessna находился только пилот.По имеющимся данным, пропавшим самолетом управлял председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Об этом рассказал представитель федерации Юрий Гилей.По его словам, Белоглазов вылетел на нем, и больше никакой информации пока нет. Телефон Белоглазова не отвечает.