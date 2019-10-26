Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России. С наступлением темноты временно свернута поисковая операция, но с рассветом поиски пропавшего легкомоторного самолета продолжатся.

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России. С наступлением темноты временно свернута поисковая операция, но с рассветом поиски пропавшего легкомоторного самолета продолжатся.Ранее сообщалось, что в Пермском крае пропал самолет Cessna, которым управлял глава федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Юрия Гилея. Он взлетел с аэродрома деревни Нижнее Городище в 100 километрах от Перми и планировал приземлиться в поселке Фролы неподалеку от краевой столицы. Однако до планируемой точки посадки самолет так и не долетел. Телефон Гилея в настоящий момент также не отвечает.Спасательную операцию планируют продолжить завтра в 6.30. К работам по маршруту полета планируется привлечь 33 спасателя и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.