Президентская комиссия по помилованию рассмотрит прошение осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга и вынесет рекомендации президенту Владимиру Путину, сообщил Дмитрий Песков. В апреле Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Президентская комиссия по помилованию рассмотрит прошение норвежца Фруде Берга и вынесет рекомендации Владимиру Путину. Об этом сообщил Дмитрий Песков.По его словам, пока прошение не поступило, потому что для прохождения документов необходимо время​​​."Когда это в установленном порядке поступит, комиссия здесь будет рассматривать, будет выносить рекомендацию главе государства", — пояснил пресс-секретарь.Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. В апреле 2019 года он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, напоминает РИА Новости. Суд его признал виновным в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии обвинения, Берг собирал информацию об атомных российских подлодках. Защита пыталась доказать, что Берг не понимал, во что его втягивают. Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что прошение Берга рассмотрено, рекомендовано его помиловать. Документы направлены в администрацию президента.