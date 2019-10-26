Утром 26 октября, как сообщил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в Москве ждут осужденную в США россиянку Марию Бутину. На вопрос, планирует ли встречаться с ней Владимир Путин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно.

Утром 26 октября, как сообщил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в Москве ждут осужденную в США россиянку Марию Бутину.На вопрос, планирует ли встречаться с ней Владимир Путин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно."Нет, не планирует", — цитирует "Интерфакс" слова Пескова.Бывшая помощница сенатора Александра Торшина Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку до весны 2018 года училась в Вашингтоне.В июле 2018-го ее задержали и осудили на 18 месяцев, обвинив в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом.Бутина была вынуждена признать себя виновной, поскольку в ином случае ей бы грозило длительное тюремное заключение.