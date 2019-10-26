Тридцатилетний житель Клина рискует оказаться за решеткой за внезапный визит на местный стадион, где он выкорчевал 15 пластмассовых кресел и устроил метание скамеек. Вандала сняли на видео школьники.

Тридцатилетний житель Клина рискует оказаться за решеткой за внезапный визит на местный стадион, где он выкорчевал 15 пластмассовых кресел и устроил метание скамеек. Вандала сняли на видео школьники.Мужчину задержали на месте, когда он довершал "благоустройство" территории стадиона "Строитель". К тому моменту он вырвал с корнем 15 пластиковых сидений на трибуне и три скамейки для запасных игроков, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.Объяснить свой поступок злоумышленник затруднился, припомнив лишь, что перед посещением спортивного сооружения был в гараже, где выпивал с коллегами. Теперь ему грозит до трех лет за вандализм. Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде.