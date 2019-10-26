С приходом к власти Владимир Зеленский обещал значительно улучшить жизнь украинцев. Однако, по мнению эксперта, жителям страны не стоит верить словам президента и ждать чуда.

С приходом к власти Владимир Зеленский обещал значительно улучшить жизнь украинцев. Однако, по мнению эксперта, жителям страны не стоит верить словам президента и ждать чуда.Материал дополняется.