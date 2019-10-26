С приходом к власти Владимир Зеленский обещал значительно улучшить жизнь украинцев. Однако, по мнению эксперта, жителям страны не стоит верить словам президента и ждать чуда.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2019-raskryt-grandioznyj-obman-zelenskogo.html" target="_blank">Раскрыт грандиозный обман Зеленского</a> - С приходом к власти Владимир Зеленский обещал значительно улучшить жизнь украинцев. Однако, по мнению эксперта, жителям страны не стоит верить словам президента и ждать чуда.
[url=https://33live.ru/novosti/26-10-2019-raskryt-grandioznyj-obman-zelenskogo.html]Раскрыт грандиозный обман Зеленского[/url] - С приходом к власти Владимир Зеленский обещал значительно улучшить жизнь украинцев. Однако, по мнению эксперта, жителям страны не стоит верить словам президента и ждать чуда.