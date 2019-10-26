Расследование резонансного убийства военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье взято под контроль замминистра обороны. Комиссия под руководством генерал-полковника Андрея Картаполова приступила к работе в войсковой части.

Расследование резонансного убийства военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье взято под контроль замминистра обороны. Комиссия под руководством генерал-полковника Андрея Картаполова приступила к работе в войсковой части, сообщается на сайте забайкальского правительства.Ранее стало известно, что рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев по ВЧ № 54160. Войсковая часть подчиняется 12-у Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. В результате стрельбы два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Пострадавшие во время стрельбы и родственники погибших получают всю необходимую помощь, уточняет пресс-служба главы края.