Ведущий форвард футбольной сборной Франции и клаб Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе является приоритетной целью мадридского Реала. Президент сливочных Флорентино Перес хочет приобрести его как можно быстрее, но ПСЖ готов расстаться с игроком только за рекордные 300 млн евро.

Ведущий форвард футбольной сборной Франции и клаб "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является приоритетной целью мадридского "Реала". Президент "сливочных" Флорентино Перес хочет приобрести его как можно быстрее, но "ПСЖ" готов расстаться с игроком только за рекордные 300 млн евро."Реал" лихорадит на старте нынешнего сезона, несмотря на то, что он идет в числе лидеров национальной Ла Лиги и в принципе успешно решает задачи в Лиге чемпионов. При этом в последние недели пошатнулись позиции главного тренера мадридистов Зинедина Зидана.Ходят слухи, что Перес выставил французскому наставнику "Реала" ряд претензий, но при этом согласен с тренером, что Мбаппе – это тот недостающий элемент, которого клубу не хватает для дальнейших успешных выступлений.Первое лицо "сливочных" не только постоянно следит за игрой талантливого француза, но и давит на психику и руководителям "ПСЖ", и своим соратникам, сообщает испанское издание As. Перес после матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Брюгге" (5:0), в котором Мбаппе сделал хет-трик, писал членам совета директоров мадридского клуба: "Вы видели, как сегодня сыграл Мбаппе?"При этом и сам Мбаппе, как считают эксперты, хотел бы играть именно в "Реале", что, конечно, делает перспективы сделки между клубами весьма значительными. Но парижане не хотя прогадать готовы начать переговоры, только если "Реал" предложит за Мбаппе 300 млн евро. Это – потенциально рекордная сумма для мирового футбола.