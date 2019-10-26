Раритетный ретро-трамвай стал участником массового дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге. Вагон протаранил легковушку, отлетевшую вперед, и врезавшуюся в несколько автомобилей, находившихся перед ней.

В субботу, 26 октября, на Сенной площади в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ретро-трамвая.Раритетный вагон протаранил легковой автомобиль Nissan, стоявший на путях. Легковушку отбросило вперед, и она протаранила еще несколько транспортных средств, находившихся перед ней.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.