Певица Вера Брежнева обладает завидной фигурой. Роскошные формы она продемонстрировала на модном показе в Риме.
Певица Вера Брежнева обладает завидной фигурой. Роскошные формы она продемонстрировала на модном показе в Риме.
В четверг, 24 октября, в столице Италии состоялся показ коллекции одежды, созданной коллаборацией Giambattista Valli и H&M. В числе приглашенных на мероприятие, проходившее в частной галерее
Дориа-Памфили, оказалась Вера Брежнева.
В личном микроблоге знаменитость разместила несколько фотографий, сделанных во время показа. На снимках артистка позирует в черном кожаном топе, элегантном жакете, брюках и ботильонах. Образ она дополнила пышными локонами.
"Вчера в Риме прошел показ самой ожидаемой коллекции. Он проходил в потрясающей частной галерее, благодаря чему все вокруг казалось волшебным. Хочется оставить в ленте на память фото с этого вечера", – рассказала своим подписчикам .
25 Окт 2019 в 8:01 PDT
Поклонники не смогли пройти мимо снимков. Они похвалили наряд и фигуру певицы. "Вера, модели рядом с вами не смотрятся. Вы лучше всех", "Роскошная", "Вы восхитительны!", "Шикарная женщина! Восхищаюсь вами", – написали комментаторы.