Певица Вера Брежнева обладает завидной фигурой. Роскошные формы она продемонстрировала на модном показе в Риме.

Певица Вера Брежнева обладает завидной фигурой. Роскошные формы она продемонстрировала на модном показе в Риме.В четверг, 24 октября, в столице Италии состоялся показ коллекции одежды, созданной коллаборацией Giambattista Valli и H&M. В числе приглашенных на мероприятие, проходившее в частной галерееДориа-Памфили, оказалась Вера Брежнева.В личном микроблоге знаменитость разместила несколько фотографий, сделанных во время показа. На снимках артистка позирует в черном кожаном топе, элегантном жакете, брюках и ботильонах. Образ она дополнила пышными локонами."Вчера в Риме прошел показ самой ожидаемой коллекции. Он проходил в потрясающей частной галерее, благодаря чему все вокруг казалось волшебным. Хочется оставить в ленте на память фото с этого вечера", – рассказала своим подписчикам .25 Окт 2019 в 8:01 PDTПоклонники не смогли пройти мимо снимков. Они похвалили наряд и фигуру певицы. "Вера, модели рядом с вами не смотрятся. Вы лучше всех", "Роскошная", "Вы восхитительны!", "Шикарная женщина! Восхищаюсь вами", – написали комментаторы.