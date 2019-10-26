Системы С-300ПС впервые поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане. Дивизионный комплект зенитных ракетных систем на специальном поезде доставили из Поволжья. Это около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсвета и наведения, а также машины обеспечения.

Системы "С-300ПС" впервые поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане. Дивизионный комплект зенитных ракетных систем на специальном поезде доставили из Поволжья. Это около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсвета и наведения, а также машины обеспечения, передает телеканал "Россия 24".Основные задачи дивизиона — прикрытие объектов российской военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики Таджикистан.