Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полет над Индийским океаном в рамках визита в ЮАР.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полет над Индийским океаном в рамках визита в ЮАР. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Waterkloof и приземлились в Йоханнесбурге. В Минобороны подчеркивают, что маршрут пролегал в строгом соответствии с международными правилами.Время авиационных техников — последние приготовления. Заправка азотом, кислородом, воздухом, проверка всех систем. Через пару часов у Ту-160 — плановый полет. Будут отрабатывать действия в южных широтах на высоте до 8 тысяч метров. Над Индийским океаном — всё в строгом соответствии с Международными правилами.Огонь форсажа и рокот двигателей над военным аэродромом Waterkloof — "Белые лебеди" взмывают в ночное небо. Незадолго до этого здесь же, на полосе, минобороны ЮАР устроило для гостей церемонию воинского приветствия.Командующий Южно-Африканскими национальными вооруженными силами Солли Шоке заявил: "У нас хорошие отношения с Россией, и прекрасно, что российские экипажи оказались здесь. Прилет авиагруппы ВКС осуществлен в рамках взаимодействия между нашими странами и нашими ВВС. Впереди у нас большая работа".Визит российских военных — событие, которое несколько дней обсуждают в ЮАР, и не только в больших городах.Сафари-парк. Здесь львы, гепарды, антилопы, гиены. Огромная территория, животные почти как в диких условиях. Впрочем, здесь с гулом авиационных двигателей знакомы. Заповедник недалеко от военного аэродрома.Экскурсовод в сафари-парке Масана Мабаса рассказал: "Видел в новостях. Летели с нашими самолетами. Думаю, если русские прилетели, значит — это дружба. Вообще ЮАР и Россия друзья".Йоханнесбург. Площадь Нельсона Манделы — человека, изменившего не только ЮАР, но и Африку и, в каком-то смысле, весь мир. Покончив с апартеидом, начав глобальные реформы внутри страны, Нельсон Мандела открыл ЮАР миру. Один из результатов этой политики на международной арене: Россия и ЮАР — близкие стратегические партнеры."Если вы посмотрите, где находится Россия, а где Африка, станет очевидно, что у наших стран нет ни одной причины для конфликта. Зато могут быть точки соприкосновения. Например, наука, культура, танцы", — считает Майлорд Отумфу.Россия и Южно-Африканская республика — партнеры по БРИКС, у стран схожие интересы, растет взаимная торговля, развивается военное сотрудничество.Раннее утро. Ту-160 приземляются в аэропорту Йоханнесбурга. Позади почти четыре часа полетов в ночных условиях. Отрабатывали, в том числе, взаимодействие с диспетчерами и руководителями полетов ЮАР.Следующий шаг — встречный. Теперь российские летчики ждут коллег из ЮАР с ответным дружественным визитом.