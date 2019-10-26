Россиянка Мария Бутина в субботу прилетела в Москву.

Россиянка Мария Бутина в субботу прилетела в Москву. В аэропорту Шереметьево Бутина поблагодарила за поддержку российских дипломатов и всех, кто отправлял ей письма со словами ободрения и пожертвования."Я очень рада вернуться домой, я безумно рада увидеть мою семью", — сказала она.Бутина обдумает меры по защите своей репутации, потому что это "вопрос принципа". Она хочет обсудить ситуацию с семьей и адвокатами, перед тем как сообщить обществу подробности."Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются", — заявила Бутина.Отец россиянки Валерий Бутин поблагодарил МИД России за "отеческую заботу" о его дочери во время пребывания в американском СИЗО, пишет ТАСС."Это наиболее тяжелый период, когда Марии приходилось испытывать долгое одиночное заключение", - сказал Бутин.Также Бутин отметил вклад в дело Марии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого, американских адвокатов и простых россиян."Я выражаю благодарность всем простым людям, которые помогли своими денежными вливаниями и пожертвованиями в оплате услуг адвокатов, оказали огромную поддержку Марии и ее семье", — сказал Бутин.Американский суд приговорил Марию Бутину к 1,5 годам тюрьму по обвинению в работе лоббистом без уведомления властей. Она признала вину, чтобы избежать 15-летнего заключения. После отбытия срока Бутину депортировали в Россию в сопровождении сотрудников службы иммиграции США.