Праздник зародился еще в 30-х годах прошлого века...

Праздник зародился еще в 30-х годах прошлого века...Возможно, в качестве шутки. В американском Техасе. Где задались вопросом, почему есть день матери и день отца, а вот теща - мама жены - личного праздника не имеет. И вот с 1934 года этот праздник стали отмечать не только американцы, но и во всем мире... Праздник не только любопытный, а важный... С этим согласна и Галина Карташова, завотделом ЗАГС администрации Владимира.- Галина Валентиновна, можете назвать статистику разводов у нас?-В целом идет процентное соотношение разводов к бракам 50% - это средняя цифра... Мы даем статистику за определенный период.... Я бы не стала говорить, что очень тяжелая ситуация. Что касается тещи, которая может влиять на отношения в семье, я сама - теща 2 раза - я могу сказать, что если теща умная, она будет работать на сохранение семьи.... Уважаемые тещи, любите своих мальчиков!