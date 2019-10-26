Приятно осознавать, что слава спортивной и художественной гимнастики в нашей стране связана с владимирской гимнастической школой и владимирскими спортсменами и тренерами.

Приятно осознавать, что слава спортивной и художественной гимнастики в нашей стране связана с владимирской гимнастической школой и владимирскими спортсменами и тренерами.Само понятие Владимирская школа немыслимо без Николая и Любови Толкачевых. Их еще называют папой и мамой владимирской гимнастики. Свою жизнь знаменитые супруги связали с маленьким провинциальным городом в 1964 году - 55 лет назад. И с этого момента о ней узнал не только Советский Союз, весь мир. Владимирская школа воспитала великих спортсменов. Николая Андрианова - который стал самым титулованным гимнастом планеты, чемпионку мира Светлану Гусеву-Кагарлицкую. Юрия Королева - короля 80-х - как его называют и сегодня, Владимира Артемова, Юрия Рязанова и многих других. Традиции живы и сегодня.И этим утром вместе с нами Светлана Кагарлицкая главный тренер сборной команды Владимирской области по художественной гимнастике и наш собеседник в эфире- Светлана Михайловна, приветствуем вас. С каким настроением вы, как главный тренер, встречаете этот знаменательный день?- С хорошим, потому что окончился кубок Толкачева, и дети выступили удачно, и я думаю, что наш вид спорта, который так популярен в нашей стране дальше развивается... Очень большое количество приходит родителей, и все хотят заниматься художественной гимнастикой, и мы не можем всех взять, но хотелось бы