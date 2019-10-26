В Индии завершился юниорский чемпионат мира по шахматам для спортсменов не старше 20 лет. В женской сетке соревнований чемпионкой мира стала российская шахматистка Полина Шувалова.

В Индии завершился юниорский чемпионат мира по шахматам для спортсменов не старше 20 лет. В женской сетке соревнований чемпионкой мира стала российская шахматистка Полина Шувалова.По итогам 11 туров соревнований 18-летняя россиянка набрала 9,5 баллов. Следом за ней на пьедестале расположилась представительница Ирана Мобина АлинасабЮ набравшая 9 очков. Замкнула тройку лучших еще одна шахматистка из России Елизавета Соложенкина (8).В мужской сетке чемпионата мира лучшим результатом среди россиян стало 10-е место Володара Мурзина.