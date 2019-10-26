Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрожает системе стратегической стабильности в мире и может привести к новой гонке вооружений не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрожает системе стратегической стабильности в мире и может привести к новой гонке вооружений не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии.Напомним, США объявили о выходе из ДРСМД в августе 2019 года. А всего через несколько дней испытали ранее запрещенную крылатую ракету наземного базирования.Кроме того, Шойгу рассказал, что Россия и Белоруссия продолжают развивать единые системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В 2019 году специалисты двух стран провели учения, в ходе которых применяли новые способы применения РЭБ. Подобные маневры планируют устраивать каждый год, добавил российский министр.Между тем НАТО наращивает силы на границах РФ и Республики Белоруссия, отмечает Шойгу. К румынским элементам ПРО добавляется аналогичная система вооружения в Польше. Помимо этого, постоянно проводятся учения, ремонтируются порты и аэродромы, военные отмечают рост активности разведки НАТО.В этой связи вооруженные силы России и Белоруссии продолжают перевооружаться и повышать свою эффективность.