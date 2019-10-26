Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили результаты российско-турецких переговоров в Сочи. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы готовы сами очистить приграничный район Сирии от курдов.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу, 26 октября, провели телефонный разговор, в котором обсудили результаты состоявшихся на этой неделе в Сочи российско-турецких переговоров.Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин подробно рассказал Макрону о содержании переговоров президентов России и Турции 22 октября. Глава российского государства особо отметил, что решения, зафиксированные в меморандуме по Сирии, учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности этой страны.Макрон оценил достигнутые договоренности положительно. Лидеры двух стран согласились с тем, они предусмотренные меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации обстановки за Евфратом и в Сирии в целом.Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы готовы самостоятельно очистить приграничный район Сирии от курдов, если это не будет сделано в оговоренные российско-турецким меморандумом 150 часов. Он подчеркнул, что Анкара никогда не сядет за стол переговоров с курдами, пишет "Интерфакс".