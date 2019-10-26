По данным Следственного комитета, убийство военнослужащих в Забайкалье совершил рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь из табельного оружия во время смены караула. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело статье Убийство двух или более лиц.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства, совершенного в пятницу, 25 октября, в расположении войсковой части 54160 в Забайкалье, об этом сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате стрельбы погибли восемь человек, в том числе – два офицера. Еще два человека госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.Как сообщалось ранее, инцидент произошел во время смены караула. Стрелка удалось задержать.В Министерстве обороны подчеркнули, что призывник совершил убийство из-за нервного срыва, вызванного причинами личного характера, не связанными со службой.