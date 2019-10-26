Знаменитая певица дала откровенное интервью. Примадонна вспомнила неприятный эпизод, который произошел с ней во время юбилейного концерта.

Знаменитая певица дала откровенное интервью. Примадонна вспомнила неприятный эпизод, который произошел с ней во время юбилейного концерта.В преддверии премьеры картины "Тот самый концерт" Алла Пугачева побывала в эфире программы "Доброе утро", где поделилась воспоминаниями о выступлении в Кремле. Знаменитость рассказала, что на сцене с ней произошла конфузная ситуация.В конце выступления к певице должны были выйти все близкие люди. Однако младшие наследники – Гарри и Лиза – появились на сцене раньше положенного времени. Примадонна не была готова к этому и на несколько секунд растерялась."Я даже слова забыла. Не там вступила…", – вспомнила звезда. Однако такая заминка совсем не огорчила ее, ведь на сцене рядом с ней оказались самые близкие люди. "Но это не так важно. Они так вцепились в меня", – добавила .25 Окт 2019 в 7:38 PDTРанее "Дни.ру" написали о том, что в пятницу, 25 октября, в возрасте 85 лет скончалась близкая знакомая певицы – поэтесса Карина Филиппова-Диодорова. Благодаря литератору в репертуаре Примадонны появились такие композиции, как "Лист", "Водяные да лешие", "Я сегодня, возможно, молчанья заветы нарушу". Похороны пройдут 31 октября на Новодевичьем кладбище.