МВД должно обосновать целесообразность введения штрафов за превышение скорости не менее чем на 10 и не более чем на 20 километров в час. О результатах проверки должно быть доложено правительству до 2 декабря 2019 года. Это поручение вошло в итоги совещания о реализации нацпроекта Безопасные и качественные автодороги.

МВД должно обосновать целесообразность введения штрафов за превышение скорости не менее чем на 10 и не более чем на 20 километров в час. О результатах проверки должно быть доложено правительству до 2 декабря 2019 года. Это поручение вошло в итоги совещания о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".В России санкции за незначительное превышение лимита скорости не применялись с 2013 года, напоминает РИА Новости. В разные годы МВД и ГИБДД выступал за возвращение штрафов даже за незначительное превышение скорости движения. Министерство и ведомство разработало несколько законопроектов, но ни один из них до Госдумы не дошли. Депутаты считают, что сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на автотрассах, а затем уже вводить новые штрафы.В МВД озвучивали такую цифру: 18 тысяч попавших в ДТП водителей скрылись с места происшествия в 2018 году.В некоторых российских регионах отмечен рост смертности в ДТП. Минздраву и Минтранспорта вместе с главами регионов предложено до 2 декабря представить в правительство разработки по оказанию скорой мед помощи пострадавшим в авариях и доставки их в медучреждения, если ДТП произошло на границах нескольких российских регионов или в приграничных районах.Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что ряд регионов сознательно занижали данные о смертности на дорогах.16 октября Медведев проводил еще одно совещание. В Екатеринбурге обсуждался чисто российский парадокс: это когда деньги на строительства дорог есть, а самих дорог как не было, так и нет.