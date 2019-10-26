Лист, Водяные да лешие, Я сегодня, возможно, молчанья заветы нарушу – эти песни в репертуаре Аллы Пугачевой появились благодаря поэтессе Карине Филипповой-Диодоровой. Примадонна долгие годы заботилась о ней, помогала финансово, навещала. Но сердце любимицы остановилось.

"Лист", "Водяные да лешие", "Я сегодня, возможно, молчанья заветы нарушу" – эти песни в репертуаре Аллы Пугачевой появились благодаря поэтессе Карине Филипповой-Диодоровой. Примадонна долгие годы заботилась о ней, помогала финансово, навещала. Но сердце любимицы остановилось.Карина Филиппова-Диодорова для Аллы Пугачевой была как родственница. Выпускница школы-студии МХАТ, одна из основательниц легендарного "Современника", она сыграла в самом первом спектакле театра "Вечно живые". И более полувека писала стихи, песни на которые исполняли Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Валентина Толкунова и Людмила Зыкина.В репертуаре Аллы Пугачевой тоже было несколько пусть не самых известных, но очень качественных композиций на стихи Карины Филипповой-Диодоровой. Познакомились же они много лет назад, еще до первого замужества Пугачевой. Бард и журналист Борис Вахнюк привел к поэтессе юную Аллу, и в результате одной из дебютных песен Примадонны стали "Лист" и "Окулинушка" на стихи Филипповой.Примадонна в дальнейшем часто бывала в гостях у поэтессы и всецело ей помогала. Незадолго до смерти Карина рассказала журналистам "Экспресс-газеты": "Приходила Алла Пугачева, принесла огромную корзину фруктов и пухлый конверт с деньгами. Алла потрясла меня своей сердечностью и добротой. Долго сидели, общались...". Дело все в том, что Филипповой из-за диабета отрезали ноги, а сердобольная Пугачева не смогла остаться безучастной к этой трагедии, тем более, что и сама мучится от диабета.Смерть любимой поэтессы внесла коррективы в планы Аллы Борисовны. На 2 ноября в Минске намечен ее большой сольный концерт. Она планировала уехать туда заранее, чтобы порепетировать. Но 31 октября на Троекуровском кладбище Москвы состоятся похороны Карины Филипповой-Диодоровой, и Алла Борисовна явно захочет проводить любимицу в последний путь...