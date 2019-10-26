Наталья Рудова была возмущена новым выпуском программы Андрея Малахова Прямой эфир. Гневный пост актриса опубликовала в личном микроблоге.

Наталья Рудова была возмущена новым выпуском программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Гневный пост актриса опубликовала в личном микроблоге.На странице в "Инстаграм" артистка заявила, что команда Андрей Малахова использовала ее имя в передаче про оказывающих эскорт-услуги женщин, чтобы поднять рейтинг. По словам звезды, телевизионщики обманом взяли интервью у ее директора и смонтировали его так, как им было выгодно.Материал дополняется.