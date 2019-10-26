СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась всеми любимая исполнительница.

СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась всеми любимая исполнительница.В субботу, 26 октября, не стало участницы коллектива "Бурановские бабушки" Натальи Пугачевой. Солистка не дожила два дня до своего 84-летия. Причина смерти пока не раскрывается.Информацию подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бречалов в социальных сетях. Политик выразил соболезнования родным и друзьям артистки.Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.Мои соболезнования родным и близким— Александр Бречалов (@brechalov)Материал дополняется.