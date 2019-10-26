СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась всеми любимая исполнительница.
СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась всеми любимая исполнительница.
В субботу, 26 октября, не стало участницы коллектива "Бурановские бабушки" Натальи Пугачевой. Солистка не дожила два дня до своего 84-летия. Причина смерти пока не раскрывается.
Информацию подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бречалов в социальных сетях. Политик выразил соболезнования родным и друзьям артистки.
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.
Мои соболезнования родным и близким
— Александр Бречалов (@brechalov)
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