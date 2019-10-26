Известная российская наездница Елизавета Трощенкова, которая нынешним летом получила 3 года колонии общего режима по делу о мошенничестве, новым решением Мосгорсуда освобождена из-под стражи. Дело в отношении чемпионки России по выездке вернули в прокуратуру.

Известная российская наездница Елизавета Трощенкова, которая нынешним летом получила 3 года колонии общего режима по делу о мошенничестве, новым решением Мосгорсуда освобождена из-под стражи. Дело в отношении чемпионки России по выездке вернули в прокуратуру."Мосгорсуд 23 октября в апелляции вернул дело прокурору и в тот же день ее [Трощенкову] освободили из СИЗО", — цитирует агентство "Интерфакс" члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи. По его словам, установлено, что в ходе расследования были допущены некие нарушения, которые невозможно устранить в суде.Эксперты ожидают, что в ближайшее время будет назначено дополнительное расследование по делу спортсменки. 27-летнюю конницу приговорил к наказанию Симоновский суд Москвы. Трощенковой вменялось получение 3 млн рублей по фиктивному трудовому договору.