Дональд Трамп поручил генеральному прокурору Уильяму Барру выяснить, кто стоит за расследованием Мюллера. Об этом американский президент рассказал журналистам.

Дональд Трамп поручил генеральному прокурору Уильяму Барру выяснить, кто стоит за расследованием Мюллера. Об этом американский президент рассказал журналистам.Административное разбирательство о причинах "рашагейта" началось еще в мае. Недавно появилась информация, что действия Мюллера теперь рассматриваются в рамках уголовного дела.Комиссия Роберта Мюллера пыталась установить возможные связи окружения Трампа с Кремлем и расследовала предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. Спецпрокурору не удалось доказать сговор. Сам Трамп неоднократно называл расследование охотой на ведьм и попыткой переворота, напоминает телеканал "Россия 24".Между тем американские демократы не оставляют идею импичмента президента. Теперь они объявили о вызове высших должностных лиц из Бюджетного управления Белого дома и Госдепартамента, а также министра энергетики. Слушания с их участием намечены на начало ноября.Суд в Вашингтоне удовлетворил запрос комитета палаты представителей о доступе к материалам из доклада Мюллера. Как сказал судья, потребность комитета в раскрытии материалов "больше, чем необходимость сохранения тайны".