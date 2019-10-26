Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Об этом говорится в прокламации Трампа, распространенной Белым домом. Одновременно с этим был отменен беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.Как пояснил Трамп, в декабре 2017 года он приостановил беспошлинный режим для ряда товаров с Украины, так как его беспокоил вопрос соблюдения защиты интеллектуальных прав в этой стране.По мнению Трампа, к настоящему времени Украине удалось добиться прогресса в представлении эффективной и адекватной защиты прав интеллектуальной собственности. В связи с чем следует возобновить режим беспошлинной торговли с этой страной.Решение вступает в силу 1 ноября текущего года, сообщает РИА Новости. в документе не указано, какие именно товары будут затронуты.Дональд Трамп восстановил пошлины на ряд товаров из Таиланда, объяснив свое решение тем, что власти страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Пошлины будут введены через полгода.