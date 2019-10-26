Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура чемпионата России по футболу против Спартака признался, что он не акцентирует внимание на сопернике и новом тренере красно-белых Доменико Тедеско.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака" признался, что он не акцентирует внимание на сопернике и новом тренере красно-белых Доменико Тедеско."В "Локомотиве" перед матчем рабочий и сосредоточенный эмоциональный фон. Мы будем разбирать прежде всего свои действия и делать акцент на них, — сказал Семин, слова которого приводит официальный сайт "железнодорожников". – Увы, не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона Миранчука и Джорджевича, которого ожидает операция. Остальные готовятся".Также 72-летний российский специалист прокомментировал минувшие матчи красно-зеленых в Лиге чемпионов: "По сравнению с прошлым годом мы скорректировали игру. Если тогда мы много контролировали мяч, создавали моменты и не забивали, после чего нас наказывали, то в этом действуем по-другому"."Прошлогодний опыт пригодился. Играем на результат и будем продолжать дальше. Возьмем очки или нет, покажет игра. Многое зависит от обстоятельств. Мы имеем не самую большую скамейку, но если все будут в хороших кондициях, то, конечно, очки наберем".Напомним, что встреча между "Локо" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 27-го октября, на стадионе "РЖД-Арена". Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.