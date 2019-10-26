Уолт Харрис, известный боец-тяжеловес смешанных единоборств, выступающий в универсальном чемпионате лиги UFC, сообщил о пропаже своей 19-летней дочери. Убитый горем отец обратился за помощью в одной из социальных сетей.

Уолт Харрис, известный боец-тяжеловес смешанных единоборств, выступающий в универсальном чемпионате лиги UFC, сообщил о пропаже своей 19-летней дочери. Убитый горем отец обратился за помощью в одной из социальных сетей.Полиция городка Оберн, где проживает семья Харриса, сообщила, что девушка исчезла 23 октября незадолго до полуночи. Дочь спортсмена была официально объявлена пропавшей без вести и для ее поисков была организовала поисковая группа.Сообщение Харриса в соцсетях звучит как настоящий крик о помощи: "Пожалуйста помогите! Любую информацию пишите мне или звоните в полицию Оберна. Очень прошу всех помочь! Мою дочь зовут Аня".Посмотреть эту публикацию в Instagram