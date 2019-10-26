Раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили храм в Ровенской области, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ). Свято-Покровский храм в селе Будераж захватили сегодня утром.

Раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили храм в Ровенской области, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ). Свято-Покровский храм в селе Будераж захватили сегодня утром. Как сообщают очевидцы, в 6 утра к церкви подъехали несколько автомобилей. Из них вышли несколько молодых людей крепкого телосложения и начали выламывать двери храма, относящегося к памятникам архитектуры. Силовой захват возглавлял бывший председатель Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук.Жители вызвали полицию и представителей Ровенской епархии УПЦ для выяснения обстоятельств инцидента.Усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в конце прошлого года на базе раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины. Поместные православные церкви не признают новую структуру канонической. За это время произошел силовой захват порядка 80 храмов.