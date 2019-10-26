Россиянка Мария Бутина, которая прилетела в Москву, отбыв срок в американской тюрьме, рассказала журналистам об условиях содержания и рационе заключенных там. В московском аэропорту Шереметьево россиянку встретили ее отец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россиянка Мария Бутина, которая прилетела в Москву, отбыв срок в американской тюрьме, рассказала журналистам об условиях содержания и рационе заключенных там. В московском аэропорту Шереметьево россиянку встретили ее отец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Бутиной, четверг в исправительном заведении был "куриным днем", что оборачивалось борьбой за куриные ножки: они маленькие, и это единственное настоящее мясо, которое дают. К ее возвращению из США она попросила маму приготовить пять куриц в духовке и намерена их съесть — все пять. Также она попросила купить побольше бананов, которые в тюрьме, несмотря на их невысокую стоимость, давали только по праздникам.Мать давно начала готовиться к ее возвращению, рассказала Бутина, и она старалась поддерживать ее в планировании встречи — это психологически помогло им обеим. В одиночном заключении, длившемся для Бутиной около четырех месяцев, ее спасали очень строгое планирование времени, чтобы каждый час был чем-то занят, ежедневные тренировки и занятия спортом. По вечерам она читала классиков — в тюремной библиотеке были книги Достоевского, Чехова, Лермонтова.Зимой в тюрьме было очень холодно, отопления практически не было. Из камеры Бутину выпускали исключительно ночью, чтобы не было возможности столкнуться с кем-либо из живущих в отделении. В ее время — с часу до трех ночи — входила и возможность позвонить по телефону. Иногда, рассказала Бутина, она не могла дозвониться родителям по полчаса, но, если время истекло, "никого не волнует, дозвонился ты или нет".В это же время нужно было уложить поход в душ и гигиенические процедуры, передает РИА Новости. Только в это время можно было подогреть воду.В тюрьме Бутина работала, моя посуду в столовой. За это там платят чуть меньше 29 долларов в месяц. Также россиянка помогала в обучении других заключенных математике, хотя преподавателям там платят меньше, чем за мытье посуды — 17 долларов. Отказаться от работы совсем было нельзя, а первые 120 дней в тюрьме человек в любом случае обязан проработать на кухне.