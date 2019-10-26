В центре Сантьяго на манифестацию собрались уже около миллиона человек. Такие данные сообщила мэр столицы Чили Карла Рубилар в Twitter.

В центре Сантьяго на манифестацию собрались уже около миллиона человек. Такие данные сообщила мэр столицы Чили Карла Рубилар в Twitter.По мнению Рубилар, Чили переживает историческое событие. "Нашей стране надо больше диалога и мирных маршей", — цитирует слова мэра РИА Новости.Граждане Чили планируют сегодня провести самую большую манифестацию в истории страны. Участники акции заняли площадь Бакедано и близлежащие улицы. В 23:00 по местному времени (5:00 субботы по времени Москвы) в Сантьяго начинается комендантский час.Массовые протесты в Чили начались после того, как увеличилась стоимость проезда в метро. Также жители недовольны низкими зарплатами, невозможностью получить медицинские услуги хорошее бесплатное образование. Акции начинались как мирные, однако неделю назад они переросли в столкновения с полицией и погромы, в результате которых погибли 19 человек. После этого в крупные города были стянуты военные и бронетехника.