Дело о многомиллионной задолженности родственников Жанны Фриске перед Русфондом благополучно завершилось. В громкой истории наконец-то поставлена точка.

Дело о многомиллионной задолженности родственников Жанны Фриске перед "Русфондом" благополучно завершилось. В громкой истории наконец-то поставлена точка.В Московском городском суде признали законным решение взыскать с семьи покойной исполнительницы 21,6 миллиона рублей в пользу благотворительной организации "Русфонд". Государственный орган отказался пересмотреть решение, принятое два года назад.В 2017 году отец знаменитости Владимир Фриске направил в суд официальное прошение о повторном рассмотрении дела. Мужчина заявил, что подпись в договоре с "Русфондом" не принадлежала его дочери. Эту версию подтвердила и независимая экспертиза, передает "".Напомним, четыре года назад организация "Русфонд" обратилась с иском к родителям исполнительницы Владимиру и Ольге Фриске и ее сыну Платону в лице законного представителя Дмитрия Шепелева. Представители фонда потребовали родных отчитаться о расходовании 21,6 миллиона рублей, которые собрали телезрители для лечения знаменитости.15 Июн 2019 в 12:07 PDTВ "Русфонде" уточнили, что родственники исполнительницы принимали активное участие в сборе средств. Однако после смерти они не смогли предоставить документы, которые подтверждают использование пожертвованных денег на оплату медицинских услуг. 2 августа представитель организации сообщил, что вся сумма была возвращена, передает .