Число погибших в беспорядках в Ираке увеличилось до 30 человек. Пострадавших уже более 2300.

Число погибших в беспорядках в Ираке увеличилось до 30 человек. Пострадавших уже более 2300. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.Столкновения идут не только в Багдаде, но и в других городах. Беспорядки вспыхнули вновь после трех дней затишья. Протестующие жгут здания местных администраций. В ответ полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.Манифестации начались 1 октября, напоминает телеканал "Россия 24". Участники выступают против коррупции и безработицы.