В Риге в субботу вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города во Вторую мировую войну.

В Риге в субботу вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города во Вторую мировую войну. Как сообщило, агентство ЛЕТА, на латышском языке неизвестные написали слово "оккупанты". Государственная полиция Латвии пообещала расследовать происшествие, пишет ТАСС.Сегодня стало известно о том, что вандалы испачкали мемориал советским солдатам в поселке Техумарди на эстонском острове Сааремаа. Полиция и власти ищут вандалов.Старейшина волости Мадис Каллас попросил прощения у родных солдат, похороненных на острове после боя с немецко-фашистскими захватчиками 8 октября 1944 года​​​.С первого раза очистить памятник не удалось, поэтому власти запланировали приведение мемориала в порядок на весну, пишет РИА Новости.В четверг посольство РФ сообщило, что в Эстонии снесли памятник павшим воинам Красной армии, установленный на братской могиле в поселке Таэбла. МИД Эстонии в связи с инцидентом получил ноту от российского МИД.