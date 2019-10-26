Восемь военнослужащих погибли в результате стрельбы в военной части в Забайкальском крае. Еще два человека пострадали, они доставлены в госпиталь. Стрелок задержан. Инцидент произошел во время смены караула.

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.В пятницу, 25 октября, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял сослуживцев из табельного оружия.От полученных ранений скончались восемь человек, еще двое – пострадали и были госпитализированы, угрозы для их жизни нет.Стрелок задержан. По предварительным данным, его действия были вызваны нервным срывом личного характера.