В Петербурге появится новый экскурсионный трамвайный маршрут. Называется он Американка - так в тридцатые годы XX века называли модель трамвая. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

В Петербурге появится новый экскурсионный трамвайный маршрут. Совершить его можно будет на "Американке" — так в тридцатые годы XX века называли модель трамвая. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Проехаться на "Американке" можно будет по Петроградской стороне и Васильевскому острову. Причем сесть в трамвай и послушать аудиоэкскурсию можно на всех шестнадцати остановках. В будущем расписании "Американки" — четыре выезда в день. Начало маршрута движения — Василеостровский трамвайный парк.Нынешнюю "Американку" построили в депо Горэлектротранса. Создатели скрупулезно воспроизвели исторический вагон, правда, сконструировали его на основе другой модели трамвая — современной "Пчёлки". Как обещали организаторы проекта, совершить путешествие можно будет уже в начале следующего месяца.