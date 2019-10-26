С таким предложением выступили в Кировской области.

Ночные ремонтные работы предлагают разрешить в новостройках, которые были сданы не более полутора лет назад. С таким предложением выступил вице-спикер парламента Кировской области Роман Титов."Ситуация объяснимая: когда еще рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Проводя ремонтные работы, пока дом не заселен, человек никому не помешает", - сказал парламентарий.Однако не все депутаты поддержали идею. По мнению Татьяны Платуновой, полтора года для ночного ремонта – слишком много, многие делают ремонт и за месяц, передает "ФедералПресс".При этом Титов предложил отнести к запрещенному в ночное время шум от телевизоров, радио и иных устройств, в том числе размещенных в машинах, киосках и павильонах. Под запрет также попали игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации, строительные работы и прочие громкие виды деятельности.