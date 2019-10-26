В субботу в московском аэропорту Шереметьево россиянку Марию Бутину встретили её отец и официальный представитель МИД Мария Захарова.

В субботу в московском аэропорту Шереметьево россиянку Марию Бутину встретили её отец и официальный представитель МИД Мария Захарова. Долгий путь на родину завершился для Бутиной прохождением паспортного контроля, пишет РИА Новости.25 октября Марию Бутину освободили из американской тюрьмы после отбытия 18-месячного заключения. Суд приговорил ее за работу в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".Ранее россиянка была помощницей сенатора Александра Торшина и основателем движения "Право на оружие".Бутиной пришлой пойти на сделку и признать себя виновной, в противном случае она получила бы 15 лет в тюрьме. В США Бутина приехала для занятий в университете в Вашингтоне.