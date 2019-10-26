Скандалом завершились обычные школьные состязания в американском штате Огайо. 16-летнюю бегунью Нур Александрию Абукарам дисквалифицировали по итогам кросса за то, что на дистанцию она вышла в хиджабе. При этом чиновники действовали на основании реально существующих правил.

Скандалом завершились обычные школьные состязания в американском штате Огайо. 16-летнюю бегунью Нур Александрию Абукарам дисквалифицировали по итогам кросса за то, что на дистанцию она вышла в хиджабе. При этом чиновники действовали на основании реально существующих правил.Правда, в документах, на основании которых в Огайо проводятся детские и юношеские старты, не сказано, что бегунам запрещен хиджаб или какое-то другое одеяние, которое имеет отношение к религии. Просто там есть положение, согласно которому все участники должны быть в единой форме, а если кто-то меняет одежду по тем или иным причинам, то он должен подписать специальную бумагу.Проблема же в том, что никто не сообщил юной спортсменке о том, что она должна что-либо подписать. Этого не сделали ни организаторы, ни представитель ее школы, ни личный тренер. Последний даже знал о грядущем наказании для подопечной и ее отстранении, но решил дать ей провести забег, "чтобы не расстраивать".А уже после забега Абукарам не оказалось в итоговом протоколе, и она принялась выяснять причину. Только тут ей сообщили, что она наказана таким образом за то, что выступала не в единой с другими участниками форме.Однако как сообщила девушка журналистам The New York Times, она с 2016 года выступает на всех стартах в специальном хиджабе для мусульман авторства известной фирмы Nike. Абукарам посещает частную исламскую школу в Сильвании, но бегом занимается в государственной школе Northview High School.В итоге вокруг решения чиновников спортивной ассоциации Огайо дисквалифицировать 16-летнюю мусульманку возник грандиозный скандал, который, скорее всего, изменит правила для молодых спортсменов.Говоря о ситуации, сама юная бегунья с горечью сообщает: "Мой хиджаб является точной копией того, в котором одна из известных фехтовальщиц Ибтихадж Мухаммад выиграла на Олимпийских играх-2016 бронзовую медаль".