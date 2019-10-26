В поселке Улыбышево 11 спасателей тушили жилой дом

Ночью, пожарным поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: Судогодский район, ст. Улыбышево, ул. Железнодорожная 1.Спустя считанные минуты спасатели уже работали на месте происшествия. Пожар был полностью ликвидирован.Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Пламя тушили 11 спасателей и 3 единиц техники. Пострадавших нет.(Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)